В Екатеринбург приехал Министр образования и науки РФ

Фото: скриншот с видео

В Екатеринбург 9 июня приехал Министр образования и науки РФ Валерий Фальков. Он посетил объекты Международного фестиваля университетского спорта, в том числе стройплощадку будущего кампуса.

- Появление такого кампуса - это конкурентное преимущество для университета, города, региона и всей страны. Мы увидим совершенно другое качество образования, науки и совершенно другой привлекательный университет и город, - рассказал Валерий Фальков.

Также он назвал создание кампуса мирового уровня в Екатеринбурге новым конкурентным преимуществом Свердловской области.

Международный университетский фестиваль спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. В нем примут участие около 3,4 тысячи спортсменов из 240 вузов стран БРИКС, ШОС и СНГ.

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