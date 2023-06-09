В Екатеринбург приехал Министр образования и науки РФ

Фото: скриншот с видео
В Екатеринбург 9 июня приехал Министр образования и науки РФ Валерий Фальков. Он посетил объекты Международного фестиваля университетского спорта, в том числе стройплощадку будущего кампуса.
- Появление такого кампуса - это конкурентное преимущество для университета, города, региона и всей страны. Мы увидим совершенно другое качество образования, науки и совершенно другой привлекательный университет и город, - рассказал Валерий Фальков.
Также он назвал создание кампуса мирового уровня в Екатеринбурге новым конкурентным преимуществом Свердловской области.
Международный университетский фестиваль спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. В нем примут участие около 3,4 тысячи спортсменов из 240 вузов стран БРИКС, ШОС и СНГ.
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