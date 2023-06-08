Поисками мальчика занимались полицейские и волонтеры
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Екатеринбурге завершились поиски 8-летнего мальчика, пропавшего 8 июня. Ребенок нуждался в медицинской помощи. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».
- Найден, жив! Всем спасибо огромное за помощь в поиске, - написали в своем сообществе во «ВКонтакте» волонтеры.
Поисками мальчика занимались волонтеры и сотрудники полиции отдела №12. С ребенком все в порядке, он жив и здоров.
- С ребенком все хорошо. Он передан родителям, - рассказала «КП-Екатеринбург» волонтер Наталья.
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