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НовостиОбщество8 июня 2023 16:36

Самая большая детская поликлиника Нижнего Тагила открылась после капитального ремонта

Учреждение оказывает услуги 13,3 тысячам юных тагильчанам
Дарья ЧИПУРИНА
На ремонт учреждения ушло около 50 миллионов рублей. Фото: TagilCity

На ремонт учреждения ушло около 50 миллионов рублей. Фото: TagilCity

В Нижнем Тагиле после капитального ремонта открылась детская поликлиника на Тагилстроевской, 4. Она считается самой большой в городе. Учреждение оказывает услуги 13,3 тысячам юных тагильчанам на 13 участках. Об этом сообщает портал TagilCity.

В учреждении восстановили бассейн, который не функционировал с 2015 года. Сейчас в нем смогут купаться даже дети с инвалидностью. Помимо этого, в поликлинике заменили кровлю, окна, радиаторы отопления и провели сантехнические и электромонтажные работы.

- Это не просто изменения в покраске стен или потолков, это технологические изменения. Например, поменялась планировка кабинетов. Маршрутизация пациентов внутри здания также обновилась. Здесь появились зоны комфорта, есть комната для кормления ребенка грудью. Мы очень рады тому, что поликлиника обновилась, - отметила заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова.

На капитальный ремонт учреждения были выделены около 50 миллионов рублей из областного и федерального бюджетов. Из этой суммы 1,5 миллиона были затрачены на работы в бассейне.

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