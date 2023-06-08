В Свердловской области введены новые выплаты добровольцам СВО

Меру поддержки приняли 8 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловчане, принимающие участие в спецоперации в качестве добровольцев будут получать выплату в случае ранения. Соответствующее решение о мере поддержки бойцов было принято на заседании правительства области 8 июня.

Эти постановления приняты в связи с изменением ФЗ «О ветеранах». В случае смерти участника – добровольца его семья получит 1,5 миллиона рублей выплат.

Так, доброволец получивший контузию может получить 150 тысяч рублей из областного бюджета. За III группу инвалидности бойцу полагается 300 тысяч рублей выплаты. В случае получения II группы – 400 тысяч, I группы – 500 тысяч.

Такие же суммы выплат предусмотрены для военнослужащих ВС РФ, сотрудников полиции, бойцов Национальной гвардии.