На Урале открывают агроклассы для школьников

К проекту «Агрошкола» уже присоединились 30 школ. Фото: Департамента информационной политики Свердловской области

Свердловская область первой в России открывает для старшеклассников агроклассы на базе животноводческого предприятия. Затем эта дополнительная общеобразовательная программа «Агрошкола» для детей будет масштабирована по всей стране.

Губернатор Евгений Куйвашев в апреле 2023 года предложил усовершенствовать подход в подготовке кадров и профориентировании молодых уральцев. В частности, объединить предприятия и учебные заведения для подготовки необходимых специалистов.

«Агрошкола» по модели «агрокласс – вуз – предприятие АПК» стала начальным профориентационным звеном.

Так, летом ученики восьмых и десятых классов двух школ №137 и №142 Екатеринбурга будут учиться ухаживать за цыплятами, которых поселят в школьных мини-птичниках.

– Под руководством преподавателей аграрно-технологического института Российского университета дружбы народов и специалистов птицефабрики «Рефтинская» школьники будут изучать особенности биологии сельскохозяйственной птицы, цифровые технологии в её селекции, научатся управлять микроклиматом, процессами инкубации, кормления и поения птицы. Ученики смогут проследить весь цикл развития – от птенца до курицы, – рассказал генеральный директор АО «Птицефабрика Рефтинская» Александр Засыпкин.

Старшеклассники обучаются в «Агрошколе» по направлениям: «Ветеринария», «Биоинженерия», «Сити-фермерство», «Инженерные технологии», «Введение в агробизнес». Знакомятся с профессиями и предпринимательством в агропромышленной сфере.

Напомним, что по нацпроекту «Образование» в Свердловской области при поддержке региональных министерств и УрГАУ к проекту «Агрошкола» уже присоединились 30 школ.