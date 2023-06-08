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НовостиОбщество8 июня 2023 9:05

Екатеринбурженка выиграла миллион по лотерейному билету, который ей подарил муж

Счастливый билет она получила на 8 Марта
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Фото: пресс-служба «Столото»

Фото: пресс-служба «Столото»

Екатеринбурженка Елена Уманова стала миллионершей после того, как выиграла приз по лотерейному билету. На эти деньги она вместе со своим супругом отправится в путешествие. Об этом сообщает распространитель всероссийских гослотерей «Столото».

- Билет женщине на 8 Марта подарил супруг. Елена с мужем покупают друг другу лотерейные билеты на каждый праздничный розыгрыш. Пара любит путешествовать по России, например по Крыму и Алтаю. В этот раз они хотят поехать на Черноморское побережье или отдохнуть на Азовском море, - сообщили в «Столото».

Женщина сообщила сотрудникам, что недавно вышла на пенсию и теперь свободное время тратит на семью. Пара вместе делает зарядку, а еще практикует лечебное голодание. Вместе со своим супругом они уже 35 лет.

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