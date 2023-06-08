В Екатеринбурге за ночь сгорели 15 электросамокатов

Самокаты пожарным удалось потушить за три минуты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге за ночь 8 июня сгорели 15 электросамокатов. Сначала возгорание произошло на улице Шевченко.

- В 01:37 поступило сообщение о пожаре. На площади два квадратных метра повреждены аккумуляторы и колеса восьми электросамокатов, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

В тушении пожара были задействованы одна единица техники и три человека личного состава.

Второе возгорание произошло в 02:35 на улице Карла Маркса. Здесь на площади два квадратных метра оказались повреждены аккумуляторы и колеса семи электросамокатов. В тушении пожара были задействованы две единицы техники и девять человек личного состава.

Оба раза самокаты пожарным удалось потушить за три минуты.

- Информация о возгорании зарегистрирована в отделе полиции №11 Железнодорожного района. Сотрудники территориального ОВД выясняют в обстоятельства происшествия, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском УМВД.

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