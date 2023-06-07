Свердловский суд вынес приговор мужчине, который задушил проводом отца-инвалида

Фото: пресс-служба прокуратуры

Житель Нижнего Тагила жестоко расправился со своим 70-летним отцом, имеющим ограниченные возможности здоровья. Убийство произошло в октябре 2022 года. Тогда мужчина был пьян и решил избавиться от отца с особенностями здоровья.

Как сообщает прокуратура Свердловской области, пожилой мужчина не мог себя обслуживать, не ориентировался в пространстве и передвигаться. У него была первая группа инвалидности. Сын решил задушить отца фрагментом электрического провода.

- Государственный обвинитель просил назначить тагильчанину наказание в виде 14 лет лишения свободы. С отбыванием в исправительной колонии особого режима и ограничением свободы на срок 2 года.

В Областном суде для виновного смягчили наказание. Убийце назначили 12 лет заключения. Отбывать срок мужчина будет в колонии особого режима с ограничением свободы на полтора года. Приговор не вступил в законную силу.

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