Фестиваль Ural Music Night перенесет главную площадку

Новый день екатеринбуржцы встретят с Валерием Сюткиным

В Екатеринбурге перенесли главную площадку фестиваля Ural Music Night. Теперь хедлайнеры фестиваля переместятся из Исторического сквера на площадь Кирова. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.

- Традиционная акция «Светает» с Валерием Сюткиным в этом году пройдет напротив главного здания УрФУ. Туда же будет перенесена главная площадка фестиваля - «Магистерия», - сообщают организаторы.

Рассвет екатеринбуржцы встретят под «Серенаду трубадура», которую исполнит Валерий Сюткин и камерный оркестр B-A-C-H. На сцене «Магистерия» прозвучит академическая, народная и джазовая музыка.

Фестиваль состоится в Екатеринбурге 23 июня. По подсчетам организаторов, в нем примут участие 3 тысячи музыкантов.

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