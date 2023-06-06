СК Свердловской области проведет проверку после массового отравления роллами от «Ёбидоёби»

В настоящий момент заболевание сальмонеллезом диагностировано у 22 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет проведет проверку после массового заболевания сальмонеллезом среди покупателей суши в «Ёбидоёби» на Щербакова. Ранее в больницы города обратились потребители, которые накануне случившегося ели продукты этой сети.

В настоящий момент специалисты областного Роспотребнадзора выявили 22 случая заболевания екатеринбуржцев сальмонеллезом.

После этого к делу подключились следователи. По указанию руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолия Дмитриевича Надбитова была инициирована проверка по факту.

- В рамках проверки будет проведен комплекс мероприятий для установления обстоятельств случившегося. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших, будут проведены соответствующие экспертные исследования, - сообщает пресс-служба регионального СК.

Представители компании заявляли, что выполнили все меры по проверкам поставщиков.