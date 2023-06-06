Мэр Нижнего Тагила проверил, как идет строительство дорог

Инженеры уверяют, что работа идет строго по запланированному графику Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле глава города Владислав Пинаев провел объезд строительных площадок, а также оценил ход ремонта дорог. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Участки для проверки были расположены в микрорайоне Гальяно-Горбуновский массив. Одной из главных строительных площадок стала улица Тагилстроевская.

- Мы создаем хорошую прогулочную зону, недалеко от которой будет построен культурно-образовательный центр, а рядом с ней ремонтируем автомобильную дорогу. В результате центр Гальянки меняется в лучшую сторону и принимает другой вид, - сообщил Владислав Пинаев.

Главный инженер-подрядчик Егор Исаков сообщил, что работа идет по графику. А на Тагилстроевской уже выполнено 60% объема работ, которые были намечены. Работу подрядчиков мэр Владислав Пинаев оценил положительно. Также глава города добавил, что на проспекте Мира и улице Фрунзе полностью обновят дорогу и тротуары.

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