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НовостиОбщество6 июня 2023 13:04

Мэр Нижнего Тагила проверил, как идет строительство дорог

Работу подрядчиков он оценил положительно
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Инженеры уверяют, что работа идет строго по запланированному графику

Инженеры уверяют, что работа идет строго по запланированному графику

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле глава города Владислав Пинаев провел объезд строительных площадок, а также оценил ход ремонта дорог. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Участки для проверки были расположены в микрорайоне Гальяно-Горбуновский массив. Одной из главных строительных площадок стала улица Тагилстроевская.

- Мы создаем хорошую прогулочную зону, недалеко от которой будет построен культурно-образовательный центр, а рядом с ней ремонтируем автомобильную дорогу. В результате центр Гальянки меняется в лучшую сторону и принимает другой вид, - сообщил Владислав Пинаев.

Главный инженер-подрядчик Егор Исаков сообщил, что работа идет по графику. А на Тагилстроевской уже выполнено 60% объема работ, которые были намечены. Работу подрядчиков мэр Владислав Пинаев оценил положительно. Также глава города добавил, что на проспекте Мира и улице Фрунзе полностью обновят дорогу и тротуары.

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