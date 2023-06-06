В Екатеринбурге изъяли 100 литров сидра самарского производства

Фото: скриншот видео

В Екатеринбурге полицейские и общественники провели рейд по точкам продажи алкоголя. Они искали опасный алкоголь на разлив, произведенный в Самарской области. Накануне стало известно о трагедии в Ульяновске, где покупатели напитка «Мистер сидр» массово отравились. За прошедшие два дня было выявлено, что от суррогатного алкоголя скончалось 28 человек по всей России. Известно, что напиток был произведен в Самарской области.

Как оказалось, в нескольких точках, на Расточной и Таватуйской, были найдены кеги с подозрительным напитком. Как удалось выяснить, привезли на Урал его из Самарской области.

- Мы проверили несколько мест, которые торговали напитками на разлив. В одном магазине не было документов. По накладным удалось отследить, что эти кеги были из Самарской области. Однако это не именно тот напиток, которым отравились жители российских городов. Этикетки между собой были схожи с теми, которые были на смертельно опасном сидре, - рассказал «КП-Екатеринбург» общественник Дмитрий Чукреев.

В общей сложности полиция изъяла около сотни литров подозрительного напитка. Весь алкоголь был отправлен на экспертизу.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru