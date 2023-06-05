Посетитель бара в Нижнем Тагиле ударил ножом в грудь другого гостя

Мужчина схватился за нож после словесной перепалки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижнем Тагиле конфликт посетителей местного бара Muse закончился поножовщиной. Перепалка произошла в ночь с 3 на 4 июня между компанией молодых людей и незнакомым им мужчиной, пишет TagilCity.ru.

Изначально дальше слов дело не шло, но спустя некоторое время зачинщик скандала подошел к компании вновь, чтобы уладить конфликт. Спустя час агрессия возобновилась, и мужчина схватил сервировочный нож и ударил одного парня из компании в грудь.

- Но данному факту в отделе полиции 17 МУ МВД России "Нижнетагильское" возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, - подтвердили инцидент в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Известно, что пострадавший парень жив. Дебоширу, который напал на посетителя клуба с ножом, может грозить до десяти лет лишения свободы.

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