Кластер «На Заводе» в Сысерти открыл новый сезон

Фото: группа во «ВКонтакте» «Лето на Заводе»

Кластер «На Заводе» в Сысерти 3 и 4 июня открыл новый сезон. Гостей встретили мастер-классами, экскурсиями, концертами и спектаклями.

Также на территории работал фудкорт и большой маркет крафтовых и hand-made товаров от уральских дизайнеров, ювелиров и даже производителей мыла.

Кластер в Сысерти будет работать в течение всего лета, каждую субботу и воскресенье, с 12 до 20 часов вечера.

Напомним, проект «Лето на Заводе» начался в 2020 году. Команда ставила перед собой цель оживить заброшенную территорию и показать ее потенциал. С тех пор Завод посетило более 170 тысяч человек.

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