В Екатеринбурге из-за ураганного ветра и грозы вышли из строя 57 светофоров

Последствия непогоды оперативно устранили Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге власти рассказали о последствиях непогоды, которая настигла столицу Урала накануне, 4 июня. По данным замглавы Алексея Бубнова, из-за ураганного ветра и грозы вышли из строя 57 светофоров. Сейчас на 11 объектах продолжаются работы по восстановлению внешнего электроснабжения, остальные работают в штатном режиме.

Во время непогоды четыре дерева упали в Кировском, Ленинском и Чкаловском районах. Их уже убрали. Также работники коммунальных служб в усиленном режиме проводили чистку ливневок от смытого мусора и травы.

- Благодаря этому подтоплений на дорогах города, в том числе и в ранее проблемных местах (например, на проезжей части под мостом на улице Блюхера), не было, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Всего за выходные с улиц и дорог мегаполиса вывезено более 313 тонн грязи и мусора.

В администрации города отметили, что коммунальщики продолжат уборку города, особое внимание уделяя очистке ливневой канализации, поливке газонов, кошению травы, в том числе и на удаленных территориях.

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