Полуголые жители Екатеринбурга устроили массовую драку на Визовском пруду

Фото: скриншот с видео
Полуголые жители Екатеринбурга 4 июня устроили массовую драку на Визовском пруду. Конфликт сняли на видео. Судя по кадрам, опубликованным в Telegram-канале «Бандитский центр 18+», в драке участвовали мужчины, женщины и даже собака. Полиция проводит проверку.
- Сообщение о конфликтной ситуации зарегистрировано в территориальном ОВД. На место выезжали сотрудники полиции, проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное решение, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении по связям со СМИ УМВД России.
Напомним, в прошлом году жители Екатеринбурга вновь пожаловались на свалку мусора на пляже Визовского пруда. По их словам, отдыхающие горожане близко подъезжают к воде на машинах, ломают скамейки и оставляют после себя валяющиеся бутылки и упаковки.
После этого по поручению главы Екатеринбурга Алексея Орлова место отдыха было оперативно очищено от накопившегося мусора.
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