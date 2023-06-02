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НовостиОбщество2 июня 2023 9:58

Энергетики Нижнего Тагила предупреждают должников об отключении электричества

Электроснабжения могут лишиться более 2,3 тысячи абонентов
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Подача электроэнергии абоненту может быть прекращена при наличии просрочки от двух месяцев

Подача электроэнергии абоненту может быть прекращена при наличии просрочки от двух месяцев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Энергетики Нижнего Тагила предупреждают должников об отключении электричества. Электроснабжения могут лишиться более 2,3 тысячи абонентов в Нижнем Тагиле, Невьянске и Горноуральском городском округе.

- «Нижнетагильская Энергосбытовая компания» с июня начнет размещать на квитанциях уведомления об ограничении электроснабжения в связи с задолженностью, - сообщается на сайте компании.

В предупреждении будет указан размер задолженности, а также срок, в течение которого неплательщик должен внести деньги, чтобы не лишиться электроснабжения.

В компании объяснили, что подача электроэнергии абоненту может быть прекращена при наличии просрочки от двух месяцев. В этом случае помимо долга ему придется возместить затраты на работы по отключению и возобновлению подачи электричества.

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