Подача электроэнергии абоненту может быть прекращена при наличии просрочки от двух месяцев
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Энергетики Нижнего Тагила предупреждают должников об отключении электричества. Электроснабжения могут лишиться более 2,3 тысячи абонентов в Нижнем Тагиле, Невьянске и Горноуральском городском округе.
- «Нижнетагильская Энергосбытовая компания» с июня начнет размещать на квитанциях уведомления об ограничении электроснабжения в связи с задолженностью, - сообщается на сайте компании.
В предупреждении будет указан размер задолженности, а также срок, в течение которого неплательщик должен внести деньги, чтобы не лишиться электроснабжения.
В компании объяснили, что подача электроэнергии абоненту может быть прекращена при наличии просрочки от двух месяцев. В этом случае помимо долга ему придется возместить затраты на работы по отключению и возобновлению подачи электричества.
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