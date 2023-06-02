Подача электроэнергии абоненту может быть прекращена при наличии просрочки от двух месяцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Энергетики Нижнего Тагила предупреждают должников об отключении электричества. Электроснабжения могут лишиться более 2,3 тысячи абонентов в Нижнем Тагиле, Невьянске и Горноуральском городском округе.

- «Нижнетагильская Энергосбытовая компания» с июня начнет размещать на квитанциях уведомления об ограничении электроснабжения в связи с задолженностью, - сообщается на сайте компании.

В предупреждении будет указан размер задолженности, а также срок, в течение которого неплательщик должен внести деньги, чтобы не лишиться электроснабжения.

В компании объяснили, что подача электроэнергии абоненту может быть прекращена при наличии просрочки от двух месяцев. В этом случае помимо долга ему придется возместить затраты на работы по отключению и возобновлению подачи электричества.

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