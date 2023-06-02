Свердловским пенсионерам изменили график выдачи выплат

Сроки изменились из-за того, что день доставки выпал на выходной Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Свердловской области изменили дату доставки пенсий в июне. Сотрудники будут приносить выплаты и пособия раньше запланированного срока. Об этом сообщает информационный портал региона.

Такое решение связано с тем, что обычный день доставки пенсий выпадает на 4 июня, воскресенье. В Екатеринбурге, Серове, Краснотурьинске, Сухом Логу, Сысерти, Арамиле и Заречном пенсии доставят со 2 июня. В остальных городах выплаты принесут с 3 июня. Получателей также уведомят о новых сроках. Все пенсии выдадут до 24 июня.

В России был установлен новый порядок доставки пенсий. Для людей, получающих выплаты с доставкой на дом, их приносит сотрудник «Почты России». Ранее это могли делать представители частных компаний.

Все пенсии доставляют свердловчанам в дату по графику Социального фонда. Уточнить дату получения пособий можно в платежном поручении за предыдущий период.

Если пенсионера не было дома, когда к нему приходил сотрудник почты, то он может получить деньги в кассе участка. Выплату дадут на следующий день.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru