Свердловским пенсионерам изменили график выдачи выплат

Сроки изменились из-за того, что день доставки выпал на выходной
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жителям Свердловской области изменили дату доставки пенсий в июне. Сотрудники будут приносить выплаты и пособия раньше запланированного срока. Об этом сообщает информационный портал региона.
Такое решение связано с тем, что обычный день доставки пенсий выпадает на 4 июня, воскресенье. В Екатеринбурге, Серове, Краснотурьинске, Сухом Логу, Сысерти, Арамиле и Заречном пенсии доставят со 2 июня. В остальных городах выплаты принесут с 3 июня. Получателей также уведомят о новых сроках. Все пенсии выдадут до 24 июня.
В России был установлен новый порядок доставки пенсий. Для людей, получающих выплаты с доставкой на дом, их приносит сотрудник «Почты России». Ранее это могли делать представители частных компаний.
Все пенсии доставляют свердловчанам в дату по графику Социального фонда. Уточнить дату получения пособий можно в платежном поручении за предыдущий период.
Если пенсионера не было дома, когда к нему приходил сотрудник почты, то он может получить деньги в кассе участка. Выплату дадут на следующий день.
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