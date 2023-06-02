В Екатеринбурге почти достроили пансионат для онкобольных детей

Пансионат начали возводить год назад Фото: Фонд святой Екатерины
В Екатеринбурге почти достроили пансионат реабилитации и долечивания онкобольных детей, который начали возводить год назад. Об этом сообщили в Фонде святой Екатерины.
- Фасад пансионата практически полностью облицован, внутри идут чистовая отделка и установка дверей, ведутся пусконаладочные работы в лифтах, - рассказали в пресс-службе фонда.
В ближайшие два месяца между пансионатом и основным корпусом онкоцентра, рядом с которым он находится, построят переход, который обезопасит перемещение детей с ослабленным иммунитетом. Открыть пансионат планируют к 300-летию города.
Отметим, что строительство пансионата финансировали несколько меценатов, в том числе учредители Фонда святой Екатерины.
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