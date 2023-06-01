Полиция ищет мужчину, который онанировал перед детьми в районе Птицефабрики

Сотрудники полиции ищут нарушителя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция Екатеринбурга начала поиски мужчины, который онанировал перед детьми. Ситуация произошла в парке в районе Птицефабрики. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в УМВД по Екатеринбургу.

- Сообщение по данному факту зарегистрировано в отделе полиции номер шесть. Наряды комплексных сил полиции ориентированы на розыск данного гражданина. Проводятся проверочные мероприятия, по результатам будет принято обоснованное решение. Ситуация находится на контроле у руководства ОВД, - рассказали в полиции города.

Проходящая по парку женщина заметила подозрительного мужчину. Увидев, что именно он делает, она сделала замечание. После этого онанист сорвался с места и побежал. Поймать мужчину не успели, он скрылся в неизвестном направлении.

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