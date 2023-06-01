В Екатеринбурге закроют проезд на перекрестке улиц Калинина - Ильича

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге с 24 по 31 июля будет закрыт проезд на перекрестке улиц Калинина - Ильича. Рабочие «УралРос» будут здесь ремонтировать тепломагистраль.
- Коммунальщики установят соответствующие дорожные знаки и указатели, а по завершении работ восстановят все нарушенные элементы благоустройства, - отметили в администрации города.
На период закрытия перекрестка будет отменен троллейбус № 30
Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.
Объехать перекрытие можно будет по улицам Уральских Рабочих, Кировградской, Стахановской и Авангардной.
Напомним, ранее в мэрии предупредили о перекрытии улицы Обувщиков, переулка Зеленый и улицы 22 Партсъезда.
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