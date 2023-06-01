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НовостиОбщество1 июня 2023 7:46

Ленинский районный суд оштрафовал екатеринбургское отделение «Мемориала*» на 300 тысяч рублей

Причиной штрафа стали размещенный на сайте организации публикации
Марина Кобелева
Представитель общества не согласился с предъявленными обвинениями

Представитель общества не согласился с предъявленными обвинениями

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский «Мемориал*» оштрафовали за дискредитацию ВС РФ. Процесс проходил в Ленинском районном суде.

– В отношении общества «Мемориал» было заведено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ»). Штраф составил 300 тыс. рублей, – рассказали “КП-Екатеринбург” в Ленинском районном суде.

Основанием для возбуждения дела стали две публикации, размещенные на сайте «Мемориал*». Официальным представителем общества в суде выступил Алексей Мосин. Он категорически не согласен с решением суда и намерен обжаловать штраф. Со слов Мосина он не является руководителем сайта и не имеет к нему никакого доступа.

*организация внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.