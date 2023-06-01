Фото: страница Игоря Данилова во «ВКонтакте»

Игорь Данилов покинул должность директора «Екатеринбург-Экспо». Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

- В отношении меня в последнее время появилось много негативных слухов, которые существенно дестабиллизируют работу коллектива. И от которых я по-человечески устал, - написал Игорь Данилов. - На сегодня коллектив «Екатеринбург-Экспо» состоит из настоящих профессионалов. И мой уход не окажет негативного влияния на выстроенные процессы по организации и проведению событий мирового уровня.

Он объяснил, что принял решение написать заявление по собственному желанию, чтобы дать команде выставочного центра возможность спокойно подготовиться к проведению «Иннопрома» и Международного фестиваля университетского спорта.

Исполнять обязанности руководителя выставочного центра будет Наталья Варламова, занимающая должность операционного директора.

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