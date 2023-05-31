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НовостиОбщество31 мая 2023 17:12

В Екатеринбурге пропал 16-летний подросток

С 31 мая о местонахождении девочки ничего не известно
Дарья ЧИПУРИНА
Поисками девочки занимаются волонтеры и полицейские

Поисками девочки занимаются волонтеры и полицейские

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге начались поиски пропавшего подростка. С 31 мая 16-летняя школьница не выходит на связь, о ее местонахождении ничего не известно. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Приметы – рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карего цвета, волосы черные, - рассказали волонтеры.

На момент исчезновения девочка была одета в черное платье и бордовые тканевые босоножки на черной подошве. Подросток может находиться в любом районе города или даже за его пределами. Сейчас поиски девочки ведут волонтеры и полицейские.

Если вам известно местонахождение школьницы, сообщите об этом волонтеру «ЛизаАлерт» Екатерине по номеру 89530530483. Или же вы можете обратиться в полицию, набрав 112.

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