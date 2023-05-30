Власти Екатеринбурга установят 30 велопарковок за 5 миллионов рублей

Всего в городе планируют установить 30 новых велопарковок
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Власти Екатеринбурга ищут компанию, которая установит новые велопарковки в центре. Судя по документации, размещенной на сайте Госзакупок, они охватят центральные туристические маршруты. Парковки будут на улицах Вайнера, 8 Марта, Малышева, а также переулке Банковском, Историческом сквере, Театральном переулке.
Так будет выглядеть новая велопарковка. Фото: документация проекта
На них администрация города потратит 4,9 миллиона рублей. На эту сумму спроектируют и установят 30 велопарковок, а также 240 парковочных столбов. Цена одной велопарковки – 29 тысяч, а столбика – 16,8 тысячи рублей. Эти работы будут выполнены по Нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 7 июня. Подрядчик должен установить новые парковки до 1 августа 2023 года.
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