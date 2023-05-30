За два дня в Свердловской области семь детей пострадали в ДТП

В понедельник произошло две аварии с участием детей, во вторник - две Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области вдруг выросло количество автомобильных аварий с участием детей. Тревожной статистикой за два дня поделились в ГИБДД.

- Только в понедельник, 29 мая, в Свердловской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Три ребенка, в том числе погибшая девочка в Верхней Пышме, стали участниками ДТП, будучи пешеходами, в Нижнем Тагиле - ребенок-велосипедист, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области. - Еще двое юных екатеринбуржцев попали в ДТП, катаясь на электросамокатах.

А уже во вторник, 30 мая, в Екатеринбурге произошло два ДТП. В первом случае мальчика на самокате сбила машина, поворачивавшая направо, а во втором - автомобиль сбил 14-летнего подростка на велосипеде.

В связи с этим в ГИБДД призывают родителей внимательнее относиться к безопасности детей при поездках на автомобиле, а также обсудить с ними, где и как можно безопасно кататься на велосипедах и самокатах.

- Исключите поездки детей на электросамокатах, так как данные средства передвижения не рассчитаны на детский возраст, - добавили в УГИБДД по Свердловской области. - Дети, не умея управлять ими, не справляясь с весом и скоростью, попадают в ДТП, сбивают пешеходов, в том числе маленьких детей. Водителям транспортных средств следует быть внимательными при управлении транспортными средствами, быть готовыми к появлению детей возле дороги.