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НовостиОбщество30 мая 2023 12:52

В Екатеринбурге перестали расти цены на новостройки

Одна из причин – осторожная ценовая политика со стороны девелоперов
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
По данным аналитиков, средняя цена за квадратный метр первичного жилья составила 112,2 тысячи рублей

По данным аналитиков, средняя цена за квадратный метр первичного жилья составила 112,2 тысячи рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге установилась средняя цена предложений на квартиры-новостройки. Аналитики посчитали, что теперь она составила 112,2 тысяч рублей за квадратный метр. Об этом сообщает портал 66.ru со ссылкой на отчет центра маркетинговых исследований.

По данным экспертов, в сравнении с мартом, показатель цены снизился на 0,02%, что составило 30 рублей. Также сообщается, что на рынке первичного жилья сложилось равновесие.

Эксперты называют среди причин также осторожную ценовую политику девелоперов. Так как на рынке сложилось ценовое равновесие и проекты выходят по среднерыночным ценам.

- Баланс спроса и предложения на рынке выравнивается после нескольких лет дефицита предложения, это происходит в условиях роста новых запусков проектов, - цитируют «Известия» руководителя аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаила Гольдберга.

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