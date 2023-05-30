В Екатеринбурге перестали расти цены на новостройки

По данным аналитиков, средняя цена за квадратный метр первичного жилья составила 112,2 тысячи рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге установилась средняя цена предложений на квартиры-новостройки. Аналитики посчитали, что теперь она составила 112,2 тысяч рублей за квадратный метр. Об этом сообщает портал 66.ru со ссылкой на отчет центра маркетинговых исследований.

По данным экспертов, в сравнении с мартом, показатель цены снизился на 0,02%, что составило 30 рублей. Также сообщается, что на рынке первичного жилья сложилось равновесие.

Эксперты называют среди причин также осторожную ценовую политику девелоперов. Так как на рынке сложилось ценовое равновесие и проекты выходят по среднерыночным ценам.

- Баланс спроса и предложения на рынке выравнивается после нескольких лет дефицита предложения, это происходит в условиях роста новых запусков проектов, - цитируют «Известия» руководителя аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаила Гольдберга.

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