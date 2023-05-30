Зачем Стране Девелопмент мемолог и роботы для котиков: топ-вакансий от застройщика

ФОТО: ГК «Страна Девелопмент»

Маркетинговый шпион, IT-маг, ChatGPT-мемолог и еще несколько нестандартных вакансий опубликованы на популярном для поиска работы ресурсе hh.ru. Специалистов с необычным функционалом ищет крупный федеральный застройщик “Страна Девелопмент”.

За качественное выполнение работы компания обещает: «реальные нереальные деньги за особо смешные мемы», «скидки на покупку квартиры в ЖК, спроектированном вами», «никакого дресс-кода - мы любим вас и в тапочках» (прим. выдержки из вакансий).

Функционал таких специалистов такой же нестандартный, как и названия профессий. От соискателей ждут идей, как создать телепорт из дома в ТЦ, разработать робота, который накормит кота, а также как повысить эффективность сотрудников качественными мемами.

По словам представителей застройщика - самыми популярными вакансиями стали ChatGPT-мемолог и рекордсмен-строитель. На третьем месте по отклику - должность безумного реализатора.

ФОТО: ГК «Страна Девелопмент»

«Диджитализация - один из основных векторов развития компании. Страна активно внедряет цифровые решения и в сами проекты - жилые комплексы, и в работу специалистов: от строителей до маркетологов. Опубликованные вакансии — это нешаблонный формат, чтобы показать, каким мы видит город будущего и сотрудников, которые будут его строить и продвигать. Таким образом привлекаем именно тех кандидатов, которые готовы создавать эти города. Мы динамично развиваемся, поэтому всегда находимся в поиске профессионалов», - отметили в пресс-службе застройщика.

По сравнению с маем 2021 года штат компании вырос на 200%. Компания продолжает расширять количество новых проектов и свою географию присутствия. Сейчас компания возводит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В начале года Страна анонсировала выход в город Новосибирск.

Справка. ГК «Страна Девелопмент» - федеральный застройщик родом из Тюмени. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 14 лет девелопером построено около 1 млн кв. метров жилья, в домах «Страны» живут уже 40 тысяч человек.

«Страна» - лидер Тюменской области по объемам текущего строительства. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиями.

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