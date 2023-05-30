Фото: предоставлено администрацией Нижнего Тагила

Черноисточинский пруд покрылся пенопластовой крошкой. На это обратили внимание местные жители. Дело в том, что в городе 29 мая бушевал сильный ветер, из-за которого пенопластовые блоки, защищающие пульпопровод прибило к берегу.

- Там идет прокладка пульпопровода - трубы для очистки донных отложений. Ветром ее прибило к каменистому берегу и сломало в двух местах. Пенопласт оказался на берегу, - рассказал «КП-Екатеринбург» директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

По его словам, сейчас на месте работают около 10 человек. Планируется, что уборка завершится сегодня или, в крайнем случае, завтра. Теперь, чтобы такого не повторилось, рабочие собираются поставить трубу для очистки донных отложений на якоря.

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