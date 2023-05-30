Фото: ГИБДД Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле девятилетний велосипедист влетел в Audi Q7. ДТП произошло вечером 29 мая на Ленинградском проспекте. Мальчик получил перелом правой руки. После оказания помощи он был отпущен домой.

- Автоинспекторам водитель пояснил, что совершил поворот направо во внутриквартальный проезд. В этот момент почувствовал удар по автомобилю сзади, остановился и увидел ребенка-велосипедиста, - рассказали в ГИБДД Нижнего Тагила.

По предварительным данным, велосипедист и иномарка не поделили дорогу, когда водитель Audi поворачивал во внутриквартальный проезд, а мальчик ехал по тротуару.

В ГИБДД выяснили, что за рулем иномарки был 37-летний местный житель со стажем вождения 19 лет. К административной ответственности в течение 2023 года не привлекался.

Сотрудниками Госавтоинспекции также установлено, что у ребенка отсутствовали при себе средства защиты - шлем, налокотники, наколенники и световозвращающие элементы. Родители мальчика рассказали, что их сын находился на прогулке и без разрешения отправился с друзьями на площадь Славы.

Госавтоинспекция призывает родителей регулярно проводить с детьми беседы о правилах безопасного поведения на дороге, в том числе во время катания на велосипеде.

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