В Екатеринбурге закроют крупный супермаркет в ТЦ «Европа»

Уже в середине июня магазин прекратит свою работу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В центре Екатеринбурга закроется крупный супермаркет «Елисейский». Он находится на цокольном этаже торгового центра «Европа». Уже в середине июня магазин прекратит свою работу. Об этом порталу Е1. RU сообщил свердловский бизнесмен Александр Оглоблин, которому принадлежит сеть.

- В середине июня магазин на проспекте Ленина закроется. Причина — падение товарооборота, связанное с закрытием дороги. Но там и раньше был невысокий товарооборот. Дорогу откроют только в 2024 году, мы не готовы терпеть убытки еще год, - рассказал основатель сети «Елисей».

Бизнесмен также отметил, что выручка в других магазинах сети в разы превышает заработок на точке в ТЦ «Европа». Остальные магазины «Елисейский» закрывать не планируют.

«КП-Екатеринбург» обратилась в пресс-службу торгового центра. На момент публикации, ответа не поступило.

Ранее в Екатеринбурге закрылись почти все магазины под названием «Елисей». Еще в 2021 году их было более 20 в городе, на данный момент остался всего один.

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