Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Свердловской области до 2025 года построят восемь медучреждений. На их строительство будет направлено 8,8 миллиарда рублей, сообщает департамент информполитики региона. В том числе из федерального бюджета привлечено 4,1 миллиарда рублей, 363 миллиона рублей - из областного бюджета

- До 2025 года предстоит привлечь еще 4,5 миллиарда рублей, - рассказал замминистра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Антон Шафаростов. - Это относительно новый опыт для строительной отрасли региона. До сих пор таких случаев единовременного массового строительства объектов единого профиля не было.

Так, в Серове построят пятиэтажное детское поликлиническое отделение. Аналогичные поликлиники будут построены в Березовском и Артемовском. В Арамиле построят одноэтажную поликлинику, в Реже - детскую поликлинику при центральной больнице. Также будет построена амбулатория в рабочем поселке Верхние Серги.

Кроме того, планируется возведение поликлиники детской городской больницы № 15 в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга и детской поликлиники в Железнодорожном районе.

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