Загородная жизнь с комфортом: в коттеджном поселке «Алексеевка-2» можно выгодно купить земельные участки

Поселок обеспечен всей необходимой социальной инфраструктурой. Фото: предоставлено пресс-службой ЖК «Алексеевка»

Экологичный загородный коттеджный поселок находится у села Новоалексеевское Первоуральского городского округа. Он протянулся вдоль склона реки Решетка и с трех сторон окружен лесом. Каждый земельный участок здесь имеет свой уникальный ландшафт и различные зеленые насаждения.

Поселок обеспечен всей необходимой социальной инфраструктурой, что важно для комфортной жизни в КП «Алексеевка-2». В шаговой доступности есть больница, магазины, школа, детский сад, аптека и другие социально значимые объекты.

СЕТИ ЕСТЬ – СТРОЙСА!

Предлагаемые земельные участки имеют статус земель сельхозназначения. На них разрешено вести дачное строительство, а значит, можно возвести капитальный жилой дом с правом регистрации по месту жительства. Здесь можно будет отдыхать или постоянно жить всей семьей.

Участки в КП «Алексеевка-2» предлагаются без обязательного строительного подряда. Это дает собственнику возможность самому планировать бюджет и сроки строительства, а также контролировать расходы на стройматериалы и оплату работы строителей.

К земельным участкам подведены газовые и электрические сети. Эти коммуникации уже включены в стоимость земельного участка. Собственникам остается только заключить договор с энергоснабжающими организациями.

БЕЗОПАСНАЯ ЖИЗНЬ

Поселок обеспечен всей необходимой социальной инфраструктурой. Фото: предоставлено пресс-службой ЖК «Алексеевка»

Для спокойствия и безопасности жителей по периметру КП «Алексеевка-2» установлены ограждение и видеонаблюдение, на въезде находится пункт охраны.

ЦЕНА УЧАСТКА

На выбор покупателей предоставляются земельные участки от 8 до 20 соток. Среди них есть лесные участки с деревьями, участки с деревьями рядом с лесом, а также – на ровной поляне с кустарниками.

Приобрести участки можно по привлекательной цене.

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

КП «Алексеевка-2» находится в 24 км от Екатеринбурга по Новомосковскому тракту. Доехать до поселка можно за 20 минут на личном автотранспорте, а также скоростной электричкой до станции Новоалексеевка, откуда до поселка – 10 минут ходьбы.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Узнать полную информацию о земельных участках, их расположении на карте, площадь и стоимость можно на сайте кп-алексеевка.рф.

Адрес офиса продаж: Свердловская область, Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 67Б корп. 3, оф. 411.

Тел. +7 (343) 257 77 80, +7 902 261 20 60

e-mail: su-6i@mail.ru

График работы: пн-пт 09:00 - 18:00, суббота и воскресенье – выходные дни. РЕКЛАМА.