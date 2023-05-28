В Екатеринбурге прошел бесплатный концерт с популярными артистами, куда приехали сотни горожан

На фестивале образовалась толпа. Фото: Telegram-канал "Екатеринбург №1

В семейном торговом центре «Мега» в Екатеринбурге прошел масштабный фестиваль, на который съехалась молодежь. На Mega Urban Fest для гостей шли музыкальные концерты, фестивали экстремальных видов спорта и различные активности.

К 19:00, к началу выступления главных хедлайнеров, на подъезде к «Меге» скопилась гигантская пробка. Сервис «Яндекс.Карты» показывал, что наибольшее затруднение было на объездной дороге, улице Металлургов и у самого торгового центра

Большинство решили посетить бесплатный концерт хип-хоп-исполнителя Markul, чье выступление стало завершающим на фесте. Всего на фестивале было задействовано 20 площадок, включая скейтпарк, выставку электромобилей, главную сцену и спортивную площадку.

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