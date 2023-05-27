В Екатеринбурге был побит температурный рекорд 26 мая 1952 года. Об этом в своем telegram-канале сообщил метеоролог Алексей Пулин. Накануне среднесуточная температура поднялась до 23,5 градусов

- В выходные сохранится поступление тропического воздух на Средний Урал по западной периферии антициклона. Исключительно теплая погода в регионе, с дневными температурами +30 и выше, продолжится до 29 мая включительно, - пояснил Алексей Пулин.

По словам синоптика, в субботу на фронте в районе Нижнего Поволжья сформируется циклон, который, двигаясь на северо-восток, придаст дополнительный импульс распространению тепла на Урал.

Кроме того, циклон притормозит движение фронта (и распространение холодного воздуха) на восток.

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