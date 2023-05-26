Фото: telegram-канал Максима Иванова
В Екатеринбурге украли цветы с клумбы в виде флага. Об этом рассказал в Telegram-канале депутат Госдумы Максим Иванов. Испорченной оказалась композиция на перекрестке Щорса и Белинского.
- Из эстетических и патриотических чувств жительницы многоэтажки высадили перед домом большую клумбу петуний в цветах российского флага. Соседи радовались! Однако утром обнаружилось, что часть цветов украдена. Поднялась же у кого-то рука! - написал Максим Иванов.
Он отметил, что теперь люди опасаются за сохранность оставшихся цветов, а также за клумбу в виде звезды Российской армии, которую сейчас засаживают бархатцами.
«КП-Екатеринбург» запросила комментарий в городском отделении по связям со СМИ УМВД.
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