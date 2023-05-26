Павильон «Цветы» на Малышева переделают в ресторан

При реконструкции здания будет обеспечена сохранность шести объектов культурного наследия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Павильон «Цветы» на Малышева 31-з в Екатеринбурге переделают в ресторан. Госэкпертиза дала разрешение на реконструкцию и устройство инженерных сетей заброшенного павильона.

В опубликованном заключении эксперта указано, что при реконструкции будет обеспечена сохранность шести объектов культурного наследия.

Согласно документам, на участке планируют реконструировать сети уличного освещения, наружные сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, канализацию, наружные сети связи и контактную сеть троллейбуса.

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