Павильон «Цветы» на Малышева переделают в ресторан

При реконструкции здания будет обеспечена сохранность шести объектов культурного наследия
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Павильон «Цветы» на Малышева 31-з в Екатеринбурге переделают в ресторан. Госэкпертиза дала разрешение на реконструкцию и устройство инженерных сетей заброшенного павильона.
В опубликованном заключении эксперта указано, что при реконструкции будет обеспечена сохранность шести объектов культурного наследия.
Согласно документам, на участке планируют реконструировать сети уличного освещения, наружные сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, канализацию, наружные сети связи и контактную сеть троллейбуса.
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