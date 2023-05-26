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НовостиОбщество26 мая 2023 8:54

Павильон «Цветы» на Малышева переделают в ресторан

Госэкпертиза дала разрешение на реконструкцию
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
При реконструкции здания будет обеспечена сохранность шести объектов культурного наследия

При реконструкции здания будет обеспечена сохранность шести объектов культурного наследия

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Павильон «Цветы» на Малышева 31-з в Екатеринбурге переделают в ресторан. Госэкпертиза дала разрешение на реконструкцию и устройство инженерных сетей заброшенного павильона.

В опубликованном заключении эксперта указано, что при реконструкции будет обеспечена сохранность шести объектов культурного наследия.

Согласно документам, на участке планируют реконструировать сети уличного освещения, наружные сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, канализацию, наружные сети связи и контактную сеть троллейбуса.

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