В Нижнем Тагиле скончался Сергей Ведерников. Фото: личная страница композитора в ВК

В Нижнем Тагиле скончался детский композитор Сергей Ведерников, написавший больше 200 песен. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

- Ушел из жизни мой муж, Ведерников Сергей Анатольевич, тагильский композитор, автор детских песен, руководитель ансамблей «Мечтатели», «Композитор Апрель», один из создателей детского конкурса «Золотой петушок», - пишет супруга композитора Тамара Ведерникова.

Всю свою жизнь Сергей Ведерников посвятил написанию музыки, он издал несколько нотных сборников и выпустил вместе с поэтессой Ириной Денисовой музыкальный альбом «Песни новой школы».

Песни композитора из Нижнего Тагила звучали в телевизионных передачах «Утренняя звезда», «Пятьдесят на пятьдесят», «Хит парад 5+», «На балу у Золушки».

Редакция «КП-Екатеринбург» выражает соболезнования близким Сергея Ведерникова.