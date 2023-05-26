Поликлинику для взрослых в Академическом районе откроют к марту 2024 года

Поликлиника будет девятиэтажной Фото: egd.ru

В Академическом районе продолжается строительство поликлиники для взрослых. Она возводится на перекрестке улиц Вильгельма де Геннина и Академика Парина. Накануне, 25 мая, стройплощадку посетили депутаты гордумы Екатеринбурга из группы «Содействие развитию восьмого района «Академический».

- Поликлинику для взрослых в Академическом районе планируют открыть в первом квартале 2024 года, - уточняют в пресс-службе гордумы Екатеринбурга. - Сейчас жителей Академического района обслуживают городские больницы № 2 и № 6 Ленинского и Верх-Исетского районов.

Поликлиника будет девятиэтажной. Предусмотрены и подвальные помещения. Лечиться здесь смогут 1200 жителей района в сутки.

- На стройплощадке трудятся 90 человек. Работы ведутся по графику, - рассказал Алексей Антонюк, руководитель строительства. - Строители ориентируются на срок сдачи в феврале-марте 2024 года. Сейчас они ведут кирпичную кладку наружных стен и перегородок, продолжают внутреннюю отделку подвальной части и прокладку инженерных сетей, уже начинают работать с фасадом здания.