Екатеринбуржец удивился, что ему придется платить за отопление в мае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Екатеринбурга получил квитанцию за май с огромным счетом за отопление. Об этом сообщает E1.RU.

- Сегодня получил квитанцию ЖКХ. К оплате за отопление за три дня мая - 711 рублей, как за пол-апреля. Как такое возможно, не пойму, - рассказал порталу екатеринбуржец.

Как оказалось, ошибки в квитанции нет. В Едином расчетном центре еще в начале мая предупреждали горожан, что в майскую квитанцию у большинства екатеринбуржцев будет включена плата за отопление в апреле.

- В связи с ранним завершением отопительного сезона в этом году, в квитанциях большинства горожан последние счета за отопление отразятся в мае, - сообщается на сайте Единого расчетного центра. - Однако суммы в майских и июньских квитанциях будут зависеть от даты фактического отключения тепла и наличия общедомовых приборов учета, показания которых списываются ежемесячно 20-25 числа.

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