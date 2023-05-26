Фото: скриншот с видео
В Тагильский пруд выпустили больше двух тысяч особей толстолобика. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Свердловской области.
- Конец мая - лучшее время для запуска рыбы. В этот период в воде больше всего питательных веществ и корма, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Запуск молодняка обычно начинают после появления комаров - это дает много живого корма в виде комариных личинок.
О зарыблении пруда также сообщил глава города Владислав Пинаев на своей странице во «ВКонтакте». Он отметил, что белый толстолобик - санитар водоемов. Он питается только растительной пищей, чистит дно от ила и водорослей, улучшая качество воды.
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