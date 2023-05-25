Свердловчанка, пытаясь продать детскую коляску, лишилась денег

Девушка лишилась 14 тысяч рублей Фото: Даниил ОПАРИН

Жительница Серова пыталась продать в интернете детскую коляску, но сама потеряла деньги. Женщина стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщили в МО МВД России «Серовский».

Накануне в полицию обратилась 25-летняя свердловчанка. Женщина находится в декретном отпуске, решила продать старую коляску своего малыша за 14 тысяч рублей. Для этого она на одной из платформ выставила объявление.

- На него откликнулся потенциальный покупатель под ником «Евгения Пономарева», которая в переписке задала все интересующие вопросы о товаре и предложила женщине пройти по направленной ею ссылке, чтобы оформить доставку и оплату за товар, - рассказали в полиции.

Женщину не смутила такая просьба, и она ее выполнила. Свердловчанка ввела все свои данные в электронную форму, в том числе и сведенья о своей банковской карте. Программа требовала проведения сомнительных операций, а именно перевод средств. Женщина на них соглашалась. Однако после того, как с карты пропали 14 тысяч, она поняла, что ее обманули.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru