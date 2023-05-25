В Югре назвали главную причину лесных пожаров

Леса горят в нескольких местах Югры Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 25 мая в Югре ввели полный запрет на посещение лесов по причине лесных и ландшафтных пожаров. Также запрет касается охоты и рыбалки в поймах крупных рек. Сейчас в Ханты-Мансийском автономном округе введен 3 и 4 класс пожарной опасности, в Кондинском районе – 5 класс. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Во время действия ограничения нельзя использовать открытый огонь и проводить пожароопасные работы, а также посещать леса.

Напомним, что с начала нынешнего пожароопасного сезона в Югре ликвидировали 50 таежных и 100 ландшафтных пожаров. Главной причиной таких пожаров стал человеческий фактор.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru