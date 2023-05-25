В Югре назвали главную причину лесных пожаров

Леса горят в нескольких местах Югры
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С 25 мая в Югре ввели полный запрет на посещение лесов по причине лесных и ландшафтных пожаров. Также запрет касается охоты и рыбалки в поймах крупных рек. Сейчас в Ханты-Мансийском автономном округе введен 3 и 4 класс пожарной опасности, в Кондинском районе – 5 класс. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.
Во время действия ограничения нельзя использовать открытый огонь и проводить пожароопасные работы, а также посещать леса.
Напомним, что с начала нынешнего пожароопасного сезона в Югре ликвидировали 50 таежных и 100 ландшафтных пожаров. Главной причиной таких пожаров стал человеческий фактор.
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