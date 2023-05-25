Диспансеризация позволяет сохранить здоровье Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Каменске-Уральском по итогам диспансеризации у десяти пациентов выявили онкологию на ранних стадиях. Об этом пишет портал KU66.RU со ссылкой на завотделом профилактики Городской больницы Наталья Коган.

Также после диспансеризации под наблюдением будут находиться 25 человек. Среди них – пациенты, у которых во время очередной диспансеризации выявили сахарный диабет.

По словам врачей, регулярное участие в диспансеризации помогает обнаружить на ранних стадиях многие опасные заболевания, которые в этот момент еще поддаются эффективному лечению.

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