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НовостиОбщество25 мая 2023 8:12

Застройщик начал готовить площадку под жилой комплекс рядом с парком Маяковского

Строительство планируется завершить к концу 2025 года
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Рабочие с помощью техники освобождают территорию под строительство домов

Рабочие с помощью техники освобождают территорию под строительство домов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Застройщик из Казани начал готовить площадку рядом с парком Маяковского, на которой находился завод бурового оборудования, под жилой комплекс. Об этом сообщили читатели «КП-Екатеринбург».

Рабочие с помощью техники освобождают территорию, чтобы начать возведение домов высотностью 32 и 16 этажей и трех двухэтажных подземных парковок. Разрешение на их строительство компания получила от администрации Екатеринбурга в феврале 2023 года.

Ранее застройкой территории занималась другая компания. В ноябре 2022 года Prinzip закрыл сделку по продаже смежных участков казанскому «Унистрою».

Строительство планируется завершить к концу 2025 года.