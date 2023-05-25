Застройщик начал готовить площадку под жилой комплекс рядом с парком Маяковского

Рабочие с помощью техники освобождают территорию под строительство домов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Застройщик из Казани начал готовить площадку рядом с парком Маяковского, на которой находился завод бурового оборудования, под жилой комплекс. Об этом сообщили читатели «КП-Екатеринбург».

Рабочие с помощью техники освобождают территорию, чтобы начать возведение домов высотностью 32 и 16 этажей и трех двухэтажных подземных парковок. Разрешение на их строительство компания получила от администрации Екатеринбурга в феврале 2023 года.

Ранее застройкой территории занималась другая компания. В ноябре 2022 года Prinzip закрыл сделку по продаже смежных участков казанскому «Унистрою».

Строительство планируется завершить к концу 2025 года.