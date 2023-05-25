В Екатеринбурге мастер цеха, из-за которого рабочий получил стропой по голове, пойдет под суд

Дело направили в мировой суд Орджоникидзевского судебного района Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в скором времени пойдет под суд мастер цеха, из-за бездействия которого рабочий завода получил тяжелую травму. ЧП произошло 11 августа 2022 года.

По данным прокуратуры, стропальщик поэтапно совершил несколько ошибок, которые в итоге привели к тяжелой травме. Сначала стропальщик при погрузке-выгрузке неправильно выбрал цепные стропы. После чего не установил подкладки под острые ребра груза. В итоге одна из строп повредилась.

Также в прокуратуре отметили, во время подачи команды о натяжении строп рабочий находился в опасной близости от деталей, хотя, согласно требованиям техники безопасности, должен был отойти.

– При этом обвиняемый как непосредственный руководитель стропальщиков, указания которого обязательны к исполнению, имел возможность в любой момент, начиная от неправильного выбора строп до повреждения одной из них, приостановить работу своих подчиненных и обязан был это сделать, – комментируют в свердловской прокуратуре.

В результате одна из строп оборвалась и прилетела стропальщику в голову. Мужчина получил тяжелую травму.

На мастера цеха возбудили уголовное дело за нарушение требований охраны труда, совершенных лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Дело направили в мировой суд Орджоникидзевского судебного района Екатеринбурга.