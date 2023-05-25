Парк Энгельса в Екатеринбурге закрывают на реконструкцию

Проект реконструкции парка Энгельса прошел общественные обсуждения еще в 2019 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парк Энгельса в Екатеринбурге 25 мая закрывают на реконструкцию. Территорию приведут в порядок - за счет внебюджетных средств, то есть работы оплатят предприниматели.

- В последний раз парк ремонтировали в 2008 году, - объяснял ранее генеральный директор «УГМК-Агро» Илья Бондарев. - Среди проблем парка - отсутствие освещения, разрушенные входные группы. Темно, опасно, неудобно. Парк постоянно подтапливает - еще мы после школы плавали там на плотах. Ничего не изменилось.

Фото: администрация Екатеринбурга

Во время реконструкции в парке планируется оборудовать детскую площадку, пешеходные дорожки, смонтировать освещение и систему ливневой канализации. Также специалисты демонтируют 20 аварийных деревьев и произведут подсадку около тысячи новых растений. Кроме того, в парк спустя почти 10 лет вернут отреставрированный локомотив 157С-063.

В администрации города отметили, что проект реконструкции парка Энгельса прошел общественные обсуждения еще в 2019 году.

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