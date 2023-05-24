В Екатеринбурге Mercedes сбил школьника на велосипеде

Авария произошла на улице Горнощитская. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге иномарка сбила школьника на велосипеде. Восьмилетнего мальчика доставили в больницу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

Авария произошла днем 24 мая на улице Горнощитская в поселке Горный Щит. Mercedes ехал с улицы Драгунский в сторону улицы Буденного. Навстречу ему двигался восьмилетний велосипедист, с которым и столкнулась иномарка.

- В результате ДТП восьмилетний мальчик, с различными травмами доставлен в детскую больницу, - рассказали в ГИБДД.

Ранее в Екатеринбурге Opel влетел в машину, а затем скрылся с места ДТП. Водителя объявили в розыск. Автоинспекторы ищут нарушителя. Лихач на легковушке ехал в сторону перекрестка улиц Токарей и Крауля. В этот момент, не сбавив скорость, водитель въехал в впередистоящею машину.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru