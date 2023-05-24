Югра вошла в тройку регионов с максимальным привлечением инвестиций

Югра с каждым годом привлекает все больше инвестиций Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ханты-Мансийский автономный округ вошел в число пяти лучших регионов России по инвестиционной активности. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru со ссылкой на рейтинг инвестиционной активности регионов России, составленным Фондом развития гражданского общества.

В пятерке лидеров по привлечению инвестиций оказались Иркутская область, Татарстан, Якутия, Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ.

В целом по стране объем инвестиций в 2022 году по сравнению с 2021 годов вырос на 4,6 триллиона рублей, то есть на 19,9%. В сопоставимых цифрах без учета инфляции рост инвестиций составил 4,6%. В абсолютном выражении Югра оказалась третьей стороны. Впереди только Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ.

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