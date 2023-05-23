В «Ночь музеев» зоо-волонтер достал напуганную кошку с верхушки дерева

Испуганная кошка забралась на макушку дерева. Фото:«ЗооСпас в Екатеринбурге»

В Екатеринбурге в «Ночь музеев» зоо-волонтер Евгений Зенков спас очередную кошку. На этот раз мужчина достал животное с верхушки дерева в парке «Зеленая роща». Об этом спасатель рассказал в сообществе «ЗооСпас в Екатеринбурге» во «ВКонтакте».

Девочки-подростки вышли в парк для того, чтобы выгулять кошку на поводке. Однако не учли, что на улице очень людно и много собак. Животное испугалось шумов и сбежало на дерево. Сначала полчаса кошка сидела на одном месте, невысоко. Уже через час она стала карабкаться выше. Тогда вечером 20 мая волонтер приехал на место.

Лестница помогла волонтеру найти животное на дереве. Фото:«ЗооСпас в Екатеринбурге»

- Как же найти нужное место в парке? Иду по аллее и обращаю внимание на лестницу, прислоненную к дереву. Оказалось, сюда нам и надо. Лестницу одолжил работник парка. Под деревом множество народа. Кошка виднеется в развилке ствола на совсем небольшой по нашим меркам высоте, - рассказал спасатель.

Благодаря той самой лестнице, Евгению Зенкову удалось сразу найти животное. Кошка не успела подняться высоко. Однако, увидев волонтера, она забралась на самую макушку дерева. Все же применив специальную удочку и натянутый тент кошку удалось спасти.

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